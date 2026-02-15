4 500 гривен на каждого? Как получить базовую социальную помощь и кому могут отказать в выплате

В Украине в рамках экспериментального проекта действует новый вид поддержки - базовая социальная помощь. Она объединяет несколько различных выплат в одну и рассчитана на семьи с низким доходом.

Кто имеет право на деньги, как самостоятельно рассчитать сумму и куда обращаться - в материале РБК-Украина .

Главное:

Суть проекта: Вместо нескольких отдельных выплат (например, одиноким матерям и малообеспеченным) семья получает одну консолидированную сумму.

Вместо нескольких отдельных выплат (например, одиноким матерям и малообеспеченным) семья получает одну консолидированную сумму. Базовая величина: Составляет 4 500 грн на человека (рассчитывается индивидуально по коэффициентам).

Составляет 4 500 грн на человека (рассчитывается индивидуально по коэффициентам). Срок действия: Выплата назначается на 6 месяцев с возможностью продления на все время проекта (2 года).

Выплата назначается на 6 месяцев с возможностью продления на все время проекта (2 года). Как подать заявку: Онлайн через приложение "Дія" или в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Как рассчитать сумму помощи?

Как пояснили в Минсоцполитики, размер выплаты - это разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Коэффициенты для расчета:

100% (4 500 грн) - для заявителя, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы.

70% - для каждого следующего члена семьи.

Для пенсионеров: Рассчитывается в зависимости от стажа (от 53% до 88% базовой величины).

Пример: Мать, отец и 2-летний ребенок.

Базовая величина семьи: 4 500 (мать) + 4 500 (ребенок) + 3 150 (отец) = 12 150 грн.

Зарплата отца за предыдущие 3 месяца - 18 480 грн, мать не работает и получает пособие при рождении ребенка - 2 580 грн (860 грн х 3 месяца).

Поэтому, при среднем доходе семьи - 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 месяца), размер пособия составит: 12 150 - 7 020 = 5 130 грн ежемесячно.

Кому могут отказать в выплате?

Помощь не назначается, если в течение последнего года кто-то из членов семьи:

имеет депозит или облигации на сумму более 100 000 грн.

Совершил покупку (авто, недвижимость, валюта) на сумму более 100 000 грн.

Имеет вторую квартиру или дом (кроме разрушенного жилья или того, что в зоне боевых действий).

Имеет более одного автомобиля, которому менее 15 лет.

Имеет трудоспособных взрослых, которые не работают, не учатся и не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев.

Как оформить через Дию?

Сейчас онлайн-услуга доступна для тех, кто уже получает помощь малообеспеченным семьям или выплаты одиноким матерям.

Для подачи заявления нужно: