4 500 гривен на каждого? Как получить базовую социальную помощь и кому могут отказать в выплате
В Украине в рамках экспериментального проекта действует новый вид поддержки - базовая социальная помощь. Она объединяет несколько различных выплат в одну и рассчитана на семьи с низким доходом.
Кто имеет право на деньги, как самостоятельно рассчитать сумму и куда обращаться - в материале РБК-Украина.
Главное:
- Суть проекта: Вместо нескольких отдельных выплат (например, одиноким матерям и малообеспеченным) семья получает одну консолидированную сумму.
- Базовая величина: Составляет 4 500 грн на человека (рассчитывается индивидуально по коэффициентам).
- Срок действия: Выплата назначается на 6 месяцев с возможностью продления на все время проекта (2 года).
- Как подать заявку: Онлайн через приложение "Дія" или в сервисных центрах Пенсионного фонда.
Как рассчитать сумму помощи?
Как пояснили в Минсоцполитики, размер выплаты - это разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.
Коэффициенты для расчета:
- 100% (4 500 грн) - для заявителя, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы.
- 70% - для каждого следующего члена семьи.
- Для пенсионеров: Рассчитывается в зависимости от стажа (от 53% до 88% базовой величины).
Пример: Мать, отец и 2-летний ребенок.
Базовая величина семьи: 4 500 (мать) + 4 500 (ребенок) + 3 150 (отец) = 12 150 грн.
Зарплата отца за предыдущие 3 месяца - 18 480 грн, мать не работает и получает пособие при рождении ребенка - 2 580 грн (860 грн х 3 месяца).
Поэтому, при среднем доходе семьи - 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 месяца), размер пособия составит: 12 150 - 7 020 = 5 130 грн ежемесячно.
Кому могут отказать в выплате?
Помощь не назначается, если в течение последнего года кто-то из членов семьи:
- имеет депозит или облигации на сумму более 100 000 грн.
- Совершил покупку (авто, недвижимость, валюта) на сумму более 100 000 грн.
- Имеет вторую квартиру или дом (кроме разрушенного жилья или того, что в зоне боевых действий).
- Имеет более одного автомобиля, которому менее 15 лет.
- Имеет трудоспособных взрослых, которые не работают, не учатся и не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев.
Как оформить через Дию?
Сейчас онлайн-услуга доступна для тех, кто уже получает помощь малообеспеченным семьям или выплаты одиноким матерям.
Для подачи заявления нужно:
- Иметь в Дії биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт).
- Иметь верифицированный налоговый номер (РНУКПП).
- Подать заявление о намерении, проверить рассчитанную сумму и подписать окончательное заявление.