На 35 відсотків за рік: Samsung підняла ціни на базові та флагманські смартфони Galaxy

У жовтні Samsung підіймає ціни на більшість пристроїв лінійки Galaxy. Здорожчання торкнулося щонайменше семи моделей, включаючи нову флагманську серію Galaxy S26 та чотири пристрої бюджетної серії Galaxy A.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGR .

Повторне зростання цін та вартість флагманів

Примітно, що це вже не перше підняття цін для південнокорейського гіганта цього року.

Так, у квітні компанія підняла вартість кількох смартфонів і планшетів, серед яких Galaxy Fold 7, Z Flip 7, S25 FE та S25 Edge, однак тоді зміни торкнулися переважно конфігурацій із більшим обсягом пам'яті.

Тепер дорожчими стали навіть найдешевші версії пристроїв.

Кожна версія флагманської лінійки Galaxy S26 додала у ціні щонайменше 100 доларів:

Galaxy S26 (256 ГБ): ціна зросла з 899,99 до 999,99 доларів (в Україні офіційна вартість становить від 42 299 гривень);

Galaxy S26 (512 ГБ) подорожчав з 1099,99 до 1199,99 доларів;

Galaxy S26 Plus (256 ГБ): нова вартість становить 1199,99 доларів замість 1099,99;

Galaxy S26 Plus (512 ГБ): ціна піднялася з 1299,99 до 1399,99 долара;

Galaxy S26 Ultra (256 ГБ/512 ГБ): ціни зросли на 100 доларів і становлять 1399,99 та 1599,99 доларів відповідно (в Україні модель Ultra на 256 ГБ коштує від 59 799 гривень в офіційних мережах);

Galaxy S26 Ultra (1 ТБ): отримав найбільшу націнку у 200 доларів, а його вартість зросла з 1799,99 до 1999,99 доларів.

Аналітики вважають, що така цінова політика робить оновлення з торішньої серії S25 менш доцільним, оскільки ключові програмні функції перейдуть на попередні флагмани вже найближчими місяцями.

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Подорожчання бюджетних моделей серії Galaxy A

Доступні моделі компанії також не уникли підвищення вартості. Найбільше серед бюджетних пристроїв відносне зростання показала модель Galaxy A17 5G.

Зміни цін у бюджетному сегменті

Galaxy A57 5G: версія на 128 ГБ тепер коштує 599,99 доларів, а версія на 256 ГБ подорожчала на 70 доларів - з 609,99 до 679,99 доларів.

В Україні офіційна ціна версії на 256 ГБ становить 25 599 гривень.

Galaxy A37 5G коштує 489,99 долара за 128 ГБ та 609,99 долара за 256 ГБ (в Україні модель на 128 ГБ продається від 18 999 гривень офіційно );

Galaxy A27 5G (128 ГБ): ціна зросла з 349,99 до 379,99 доларів;

Galaxy A17 5G (128 ГБ): подорожчав з 249,99 до 269,99 доларів.

З моменту січневого дебюту на ринку США за ціною 199,99 долара США модель Galaxy A17 5G дорожчала двічі - у серпні та жовтні.

Загалом за неповний рік цей смартфон подорожчав приблизно на 35 відсотків.