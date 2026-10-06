На 35 процентов в год: Samsung подняла цены на базовые и флагманские смартфоны Galaxy

В октябре Samsung поднимает цены на большинство устройств линейки Galaxy. Подорожание коснулось, по меньшей мере, семи моделей, включая новую флагманскую серию Galaxy S26 и четыре устройства бюджетной серии Galaxy A.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Повторный рост цен и стоимость флагманов

Примечательно, что это уже не первое повышение цен для южнокорейского гиганта в этом году.

Так, в апреле компания подняла стоимость нескольких смартфонов и планшетов, среди которых Galaxy Fold 7, Z Flip 7, S25 FE и S25 Edge, однако тогда изменения коснулись преимущественно конфигураций с большим объемом памяти.

Теперь более дорогими стали даже самые дешевые версии устройств.

Каждая версия флагманской линейки Galaxy S26 прибавила в цене не менее 100 долларов:

Galaxy S26 (256 ГБ): цена выросла с 899,99 до 999,99 долларов (в Украине официальная стоимость составляет от 42 299 гривен);

Galaxy S26 (512 ГБ) подорожал с 1099,99 до 1199,99 долларов;

Galaxy S26 Plus (256 ГБ): новая стоимость составляет 1199,99 долларов вместо 1099,99;

Galaxy S26 Plus (512 ГБ): цена поднялась с 1299,99 до 1399,99 доллара;

Galaxy S26 Ultra (256 ГБ/512 ГБ) : цены выросли на 100 долларов и составляют 1399,99 и 1599,99 долларов соответственно (в Украине модель Ultra на 256 ГБ стоит от 59 799 гривен в официальных сетях);

Galaxy S26 Ultra (1 ТВ): получил наибольшую наценку в 200 долларов, а его стоимость выросла с 1799,99 до 1999,99 долларов.

Аналитики считают, что такая ценовая политика делает обновления из прошлогодней серии S25 менее целесообразными, поскольку ключевые программные функции перейдут на предыдущие флагманы уже в ближайшие месяцы.

Читайте больше: One UI 9 вышла для Galaxy S26: Samsung запустила большое обновление флагманов

Подорожание бюджетных моделей серии Galaxy A

Доступные модели компании также не ушли от повышения стоимости. Больше всего среди бюджетных устройств относительный рост показала модель Galaxy A17 5G.

Изменения цен в бюджетном сегменте

Galaxy A57 5 : версия на 128 ГБ теперь стоит 599,99 долларов, а версия на 256 ГБ подорожала на 70 долларов - с 609,99 до 679,99 долларов.

В Украине официальная цена версии на 256 ГБ составляет 25599 гривен.

Galaxy A37 5G стоит 489,99 доллара за 128 ГБ и 609,99 доллара за 256 ГБ (в Украине модель на 128 ГБ продается от 18 999 гривен официально);

Galaxy A27 5G (128 ГБ): цена выросла с 349,99 до 379,99 долларов;

Galaxy A17 5G (128 ГБ): подорожал с 249,99 до 269,99 долларов.

С момента январского дебюта на рынке США по цене 199,99 доллара США модель Galaxy A17 5G дорожала дважды - в августе и октябре.

В общей сложности за неполный год этот смартфон подорожал примерно на 35 процентов.