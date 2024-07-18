Більшість допущених до Олімпіади спортсменів з РФ і Білорусі підтримують війну, - правозахисники
За даними правозахисної організації Global Rights Compliance, більше половини російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки РФ або підтримують війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Загалом 33 із 59 спортсменів порушили вказівки Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в Іграх, йдеться у 223-сторінковому звіті Global Rights Compliance.
Президент організації Уейн Джордаш сказав, що МОК у червні отримав його лист, у якому висловлювалося занепокоєння, але не обговорював це питання по суті, а також проігнорував ще два листи.
Він сказав, що МОК «фактично відмиває свою спортивну позицію», не застосовуючи належним чином встановлені ним правила. "Якби вони не виступили з цими принципами і не пропагували їх, то позиція МОК була б менш кричущою", — сказав Джордаш.
У звіті згадується, що 12 спортсменів мають зв’язки з військовими та силами безпеки через такі органи, як Центральний спортивний клуб армії або ЦСКА, установу, підпорядковану Міністерству оборони Росії. Було виявлено, що 13 осіб лайкають або ретвітують провоєнні чи антиукраїнські пости в соціальних мережах.
Нагадаємо, 16 червня першу партію з 25 російських і білоруських спортсменів було допущено до участі в Олімпійських іграх у Парижі. Інші провалили процес перевірки Міжнародного олімпійського комітету через війну РФ проти України.
Що собою являє процес перевірки
Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році МОК спочатку рекомендував заборонити участь у міжнародних змаганнях для спортсменів з Росії та її союзника Білорусі, але згодом дозволив їм кваліфікуватися на Ігри в Парижі 2024 у нейтральному статусі.
Кожен кваліфікований спортсмен повинен пройти перевірку комісії з трьох членів, призначеної МОК, щоб переконатися, що він відповідає критеріям прийнятності.
Серед таких критеріїв – відсутність активної підтримки війни проти України та відсутність контракту з будь-якою військовою чи силовою структурою.
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