До 33 280 грн на навчання: кому дають ваучери, щоб опанувати нову спеціальність

Головне: Хто має право: ветерани, внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю та громадяни віком 45+.

ветерани, внутрішньо переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю та громадяни віком 45+. Сума компенсації: держава покриває вартість навчання до 33 280 грн.

держава покриває вартість навчання до 33 280 грн. Як навчатися: можна вибрати будь-який ліцензований заклад освіти, як для довгострокового навчання, так і для коротких курсів.

можна вибрати будь-який ліцензований заклад освіти, як для довгострокового навчання, так і для коротких курсів. Де шукати: на порталі "Дія", сайті Державної служби зайнятості або безпосередньо у закладах освіти.

Як працює програма ваучерів

За словами заступника міністра, реалізацією програми займається Мінекономіки спільно з Державною службою зайнятості. Ваучер дає право на безкоштовне навчання у будь-якому закладі освіти, що має відповідну ліцензію.

"Якщо ви знаходите навчання, яке вас цікавить, і воно коштує до 33 280 грн (або ви готові доплатити різницю самостійно), то така вартість може бути компенсована службою зайнятості", - пояснив Завгородній.

Вибір програм: від медсестринства до зварювання

Програма охоплює широкий спектр напрямків - від довгострокових програм здобуття повноцінної освіти до короткострокових курсів.

"Це діє в будь-якому закладі освіти, який має ліцензію, як на довгостроковій повноцінній програмі (одна з найпопулярніших - медсестринство), так і на короткостроковій програмі (наприклад, зварювання)", - зазначив посадовець.

Завгородній наголосив, що цей інструмент дозволяє громадянам за кілька місяців змінити професію, знайти нову роботу або отримати підвищення на поточному місці.

Популярність серед українців

Програма має значний попит. Щорічно держава оплачує навчання приблизно для 15-18 тисяч осіб, а загалом з початку дії програми ваучерами скористалися понад 68 тисяч українців.

Фото: зараз люди з технічною професією легко знаходять роботу в бізнесі, ОПК та ЗСУ, - Дмитро Завгородній (колаж РБК-Україна)

Як знайти навчання

Щоб скористатися можливістю, інформацію про доступні програми можна знайти на наступних ресурсах:

портал "Дія";

офіційний сайт Державної служби зайнятості;

сайти закладів освіти.

Також заступник міністра радить звертатися за консультацією безпосередньо до приймальних комісій навчальних закладів або телефонувати до центрів зайнятості, де фахівці допоможуть підібрати оптимальні варіанти.