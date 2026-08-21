31 супутник і жодних терміналів: наскільки Росія просунулась у створенні "свого Starlink"

Розгортання російської супутникової системи "Рассвет" відстає від початкового графіка - замість запланованого 2025 року перша партія апаратів вийшла на орбіту лише в березні 2026-го.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія будує свій аналог Starlink: хто стоїть за "Рассвет" і де його слабкі місця" .

Два запуски замість запланованого графіка

Перші апарати системи "Рассвет" планували запустити ще у 2025 році, однак першу партію з 16 супутників вивели на орбіту лише у березні 2026-го, і один із них згодом зійшов з орбіти.

Другий запуск відбувся 19 липня - за даними спеціалізованих сервісів, він також включав 16 апаратів. Після цього угруповання налічувало 31 супутник.

Нинішнє використання цієї групи, ймовірно, обмежується перевіркою бортових систем та випробуваннями - це узгоджується із заявою гендиректора "Бюро 1440" Олексія Шелобкова, за словами якого 2026 рік має стати етапом дослідної експлуатації системи в реальних умовах.

156 супутників до кінця року - і чому це ще не аналог Starlink

До кінця 2026 року Росія планує довести угруповання до 156 апаратів. Якщо план виконають, уже на початку 2027 року "Рассвет" зможе перейти від випробувань до обмеженого практичного використання.

За оцінкою авторів дослідження Центру оборонних реформ, такої кількості супутників уже має вистачити для підтримання зв'язку й передавання даних, хоча можливості системи залишатимуться обмеженими.

Водночас називати "Рассвет" готовим аналогом Starlink ще зарано. Один із ключових елементів мережі - користувацькі термінали, через які підключаються до супутників, - за офіційною дорожньою картою планують випускати серійно лише з 2030 року.

І хоча Шелобков заявляв, що термінали вже виробляють у значних кількостях, Центр оборонних реформ не знайшов переконливих підтверджень готовності компанії до їхнього серійного виробництва. Комерційну експлуатацію "Рассвет" "Бюро 1440" планує розпочати у 2027 році.