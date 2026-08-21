ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

31 спутник и никаких терминалов: насколько Россия продвинулась в создании "своего Starlink"

12:54 21.08.2026 Пт
2 мин
Успеет ли Москва довести группировку до 156 аппаратов и начать военное использование системы уже в 2027 году?
aimg Ульяна Безпалько aimg Лев Шевченко
31 спутник и никаких терминалов: насколько Россия продвинулась в создании "своего Starlink" Фото: Россия строит свой аналог Starlink (Бюро 1440)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Развертывание российской спутниковой системы "Рассвет" отстает от начального графика – вместо запланированного 2025 года первая партия аппаратов вышла на орбиту только в марте 2026-го.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия строит свой аналог Starlink: кто стоит за "Рассвет" и где его слабые места".

Два запуска вместо запланированного графика

Первые аппараты системы "Рассвет" планировали запустить еще в 2025 году, однако первую партию из 16 спутников вывели на орбиту только в марте 2026 года, и один из них сошел с орбиты.

Второй запуск состоялся 19 июля – по данным специализированных сервисов, он также включал 16 аппаратов. После этой группировки насчитывалось 31 спутник.

Нынешнее использование этой группы, вероятно, ограничивается проверкой бортовых систем и испытаниями - согласуется с заявлением гендиректора "Бюро 1440" Алексея Шелобкова, по словам которого 2026 год должен стать этапом опытной эксплуатации системы в реальных условиях.

Читайте также: Россия ускоряет запуск "Рассвета" - собственного аналога Starlink, - ГУР

156 спутников к концу года – и почему это еще не аналог Starlink

До конца 2026 года Россия планирует довести группировку до 156 аппаратов. Если план будет выполнен, уже в начале 2027 года "Рассвет" сможет перейти от испытаний к ограниченному практическому использованию.

По оценке авторов исследования Центра оборонных реформ, такого количества спутников уже должно хватить для поддержания связи и передачи данных, хотя возможности системы будут оставаться ограниченными.

В то же время называть "Рассвет" готовым аналогом Starlink еще рано. Один из ключевых элементов сети – пользовательские терминалы, через которые подключаются к спутникам, – по официальной дорожной карте планируют выпускать серийно только с 2030 года.

И хотя Шелобков заявлял, что терминалы уже производятся в больших количествах, Центр оборонных реформ не нашел убедительных подтверждений готовности компании к их серийному производству. Коммерческую эксплуатацию "Рассвет" "Бюро 1440" планирует начать в 2027 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил об ускоренном развертывании "Рассвета" – Россия опережает собственные планы, а группировка должна достичь 292 спутников к 2027 году и 924 аппаратов к 2035-му.

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, в свою очередь,предупреждал, что сеть "Рассвет" станет проблемой для Украины, поскольку улучшит связь врага на фронте и призвал сосредоточить усилия на средствах радиоэлектронной борьбы против системы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Starlink Miltech
Новости
Силы обороны поразили самолет Су-34, аэродром и НПЗ в России
Силы обороны поразили самолет Су-34, аэродром и НПЗ в России
Аналитика
Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором