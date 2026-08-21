31 спутник и никаких терминалов: насколько Россия продвинулась в создании "своего Starlink"

Развертывание российской спутниковой системы "Рассвет" отстает от начального графика – вместо запланированного 2025 года первая партия аппаратов вышла на орбиту только в марте 2026-го.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия строит свой аналог Starlink: кто стоит за "Рассвет" и где его слабые места" .

Два запуска вместо запланированного графика

Первые аппараты системы "Рассвет" планировали запустить еще в 2025 году, однако первую партию из 16 спутников вывели на орбиту только в марте 2026 года, и один из них сошел с орбиты.

Второй запуск состоялся 19 июля – по данным специализированных сервисов, он также включал 16 аппаратов. После этой группировки насчитывалось 31 спутник.

Нынешнее использование этой группы, вероятно, ограничивается проверкой бортовых систем и испытаниями - согласуется с заявлением гендиректора "Бюро 1440" Алексея Шелобкова, по словам которого 2026 год должен стать этапом опытной эксплуатации системы в реальных условиях.

156 спутников к концу года – и почему это еще не аналог Starlink

До конца 2026 года Россия планирует довести группировку до 156 аппаратов. Если план будет выполнен, уже в начале 2027 года "Рассвет" сможет перейти от испытаний к ограниченному практическому использованию.

По оценке авторов исследования Центра оборонных реформ, такого количества спутников уже должно хватить для поддержания связи и передачи данных, хотя возможности системы будут оставаться ограниченными.

В то же время называть "Рассвет" готовым аналогом Starlink еще рано. Один из ключевых элементов сети – пользовательские терминалы, через которые подключаются к спутникам, – по официальной дорожной карте планируют выпускать серийно только с 2030 года.

И хотя Шелобков заявлял, что терминалы уже производятся в больших количествах, Центр оборонных реформ не нашел убедительных подтверждений готовности компании к их серийному производству. Коммерческую эксплуатацию "Рассвет" "Бюро 1440" планирует начать в 2027 году.