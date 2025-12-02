До 300 тисяч гривень на автономне живлення: як в Києві отримати компенсацію за генератори

Програма "Незалежні джерела живлення"

Відшкодування надається в межах міської програми "Незалежні джерела живлення". Максимальна сума компенсації залежить від висоти будинку:

до 6 поверхів - до 100 тис. грн;

7-16 поверхів - до 200 тис. грн;

17 поверхів і більше, а також будинки з даховими або прибудованими котельнями - до 300 тис. грн.

Хто може брати участь

Програмою можуть скористатися ОСББ, ЖБК/ОК, житлові будинки з обслуговуючими компаніями (КВЕД 81.10), житлові кооперативи та будинки, де мешканці обрали управителя будь-якої форми власності.

Як отримати компенсацію

Для участі у програмі необхідно звернутися до районної державної адміністрації міста Києва та подати відповідні документи. Там також можна отримати консультацію щодо процесу оформлення відшкодування.

Багатоквартирні будинки можуть отримати до 300 тисяч гривень компенсації (фото: Facebook / Департамент територіального контролю міста Києва)

Які документи потрібні

Для отримання компенсації потрібно: