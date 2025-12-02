До 300 тисяч гривень на автономне живлення: як в Києві отримати компенсацію за генератори

У Києві мешканці багатоповерхівок можуть отримати часткове відшкодування за придбання незалежних джерел електроенергії: бензинових, дизельних та газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів та іншого обладнання.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Департаменту територіального контролю міста Києва у Facebook.
Відшкодування надається в межах міської програми "Незалежні джерела живлення". Максимальна сума компенсації залежить від висоти будинку:
Програмою можуть скористатися ОСББ, ЖБК/ОК, житлові будинки з обслуговуючими компаніями (КВЕД 81.10), житлові кооперативи та будинки, де мешканці обрали управителя будь-якої форми власності.
Для участі у програмі необхідно звернутися до районної державної адміністрації міста Києва та подати відповідні документи. Там також можна отримати консультацію щодо процесу оформлення відшкодування.
Для отримання компенсації потрібно:
