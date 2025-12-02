До 300 тысяч гривен на автономное питание: как в Киеве получить компенсацию за генераторы

В Киеве жители многоэтажек могут получить частичное возмещение за приобретение независимых источников электроэнергии: бензиновых, дизельных и газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов и другого оборудования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента территориального контроля города Киева в Facebook.
Возмещение предоставляется в рамках городской программы "Независимые источники питания". Максимальная сумма компенсации зависит от высоты дома:
Программой могут воспользоваться ОСМД, ЖСК/ОК, жилые дома с обслуживающими компаниями (КВЭД 81.10), жилищные кооперативы и дома, где жители выбрали управляющего любой формы собственности.
Для участия в программе необходимо обратиться в районную государственную администрацию города Киева и подать соответствующие документы. Там также можно получить консультацию по процессу оформления возмещения.
Для получения компенсации нужно:
