До 300 тысяч гривен на автономное питание: как в Киеве получить компенсацию за генераторы

Программа "Независимые источники питания"

Возмещение предоставляется в рамках городской программы "Независимые источники питания". Максимальная сумма компенсации зависит от высоты дома:

до 6 этажей - до 100 тыс. грн;

7-16 этажей - до 200 тыс. грн;

17 этажей и более, а также дома с крышными или пристроенными котельными - до 300 тыс. грн.

Кто может участвовать

Программой могут воспользоваться ОСМД, ЖСК/ОК, жилые дома с обслуживающими компаниями (КВЭД 81.10), жилищные кооперативы и дома, где жители выбрали управляющего любой формы собственности.

Как получить компенсацию

Для участия в программе необходимо обратиться в районную государственную администрацию города Киева и подать соответствующие документы. Там также можно получить консультацию по процессу оформления возмещения.

Многоквартирные дома могут получить до 300 тысяч гривен компенсации (фото: Facebook / Департамент территориального контроля города Киева)

Какие документы нужны

Для получения компенсации нужно: