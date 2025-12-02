RU

Общество Образование Деньги Изменения

До 300 тысяч гривен на автономное питание: как в Киеве получить компенсацию за генераторы

Как получить компенсацию за генераторы и инверторы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве жители многоэтажек могут получить частичное возмещение за приобретение независимых источников электроэнергии: бензиновых, дизельных и газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов и другого оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента территориального контроля города Киева в Facebook.

Программа "Независимые источники питания"

Возмещение предоставляется в рамках городской программы "Независимые источники питания". Максимальная сумма компенсации зависит от высоты дома:

  • до 6 этажей - до 100 тыс. грн;
  • 7-16 этажей - до 200 тыс. грн;
  • 17 этажей и более, а также дома с крышными или пристроенными котельными - до 300 тыс. грн.

Кто может участвовать

Программой могут воспользоваться ОСМД, ЖСК/ОК, жилые дома с обслуживающими компаниями (КВЭД 81.10), жилищные кооперативы и дома, где жители выбрали управляющего любой формы собственности.

Как получить компенсацию

Для участия в программе необходимо обратиться в районную государственную администрацию города Киева и подать соответствующие документы. Там также можно получить консультацию по процессу оформления возмещения.

Многоквартирные дома могут получить до 300 тысяч гривен компенсации (фото: Facebook / Департамент территориального контроля города Киева)

Какие документы нужны

Для получения компенсации нужно:

  • заявление на частичное возмещение стоимости независимых источников электрической энергии по форме (прикрепить форму);
  • заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
  • копия протокола совладельцев многоквартирного дома о выборе управляющего дома (подается управляющим, если в доме не создано ОСМД, ЖСК, ОК);
  • заверенная копия расходной накладной на приобретение независимых источников электрической энергии.

Читайте также о том, что грузинское правительство решило поддержать Украину в условиях частых отключений электроэнергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Страна отправит нам генераторы.

Ранее мы писали о том, во сколько обходится свет от генератора во время отключений.

