По 300 тысяч долларов каждый: ВСУ на Запорожье уничтожили два российских "Мерлин-ВР"
Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Мерлин-ВР". Стоимость каждого такого аппарата превышает 300 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области.
В Генштби отметили, что такие дроны российская армия использует для воздушной разведки, обнаружения позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что война все больше переходит в технологическую фазу, где решающую роль играют беспилотные системы.
В то же время российская армия меняет тактику атак. Оккупанты все чаще запускают ударные дроны типа Shahed большими группами, пытаясь прорвать украинскую систему ПВО.