По 300 тысяч долларов каждый: ВСУ на Запорожье уничтожили два российских "Мерлин-ВР"

Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Мерлин-ВР". Стоимость каждого такого аппарата превышает 300 тысяч долларов.

Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области. В Генштби отметили, что такие дроны российская армия использует для воздушной разведки, обнаружения позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня.