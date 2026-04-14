До 300 тисяч на будинок: у Харкові стартувала програма допомоги на випадок блекаутів

У Харкові та області стартував прийом заявок на участь у програмі "СвітлоДІМ", яка передбачає державну допомогу для багатоквартирних будинків на випадок тривалих відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.
Головне:
Йдеться про підтримку, яка має забезпечити роботу ключових систем у будинках - водопостачання, тепла, ліфтів та освітлення навіть під час блекаутів. Програма реалізується в межах підготовки країни до наступного опалювального сезону.
Скористатися програмою можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі будинків.
Водночас є обмеження - допомога доступна лише для будинків у Харкові та Харківській області, за винятком тимчасово окупованих територій і районів активних бойових дій.
У межах "СвітлоДІМ" держава компенсує витрати на обладнання для автономного живлення. Сума підтримки становить від 100 до 300 тисяч гривень. Конкретний розмір залежить від характеристик будинку - його поверховості та кількості під’їздів.
Отримані кошти можна використати на різні типи обладнання - від генераторів до сонячних панелей, залежно від потреб конкретного будинку.
Подання заявки повністю переведене в онлайн-формат. Зробити це можна через "Дію" або на сайті програми.
Процедура передбачає авторизацію, заповнення заявки та її підписання за допомогою КЕП. Окремо потрібно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням у банку-партнері програми, зокрема в "Ощадбанку" або іншій установі.
За словами Свириденко, програма вже показала результат у столиці та Київській області. Із кінця січня фінансування отримали понад 1330 багатоквартирних будинків на загальну суму понад 335 млн гривень.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.