До 300 тысяч на дом: в Харькове стартовала программа помощи на случай блэкаутов

Главное: Локация: Программа "СвітлоДІМ" официально стартовала для многоквартирных домов Харькова и области.

Программа "СвітлоДІМ" официально стартовала для многоквартирных домов Харькова и области. Сумма выплат: Государство компенсирует от 100 до 300 тысяч гривен на приобретение оборудования для автономного питания.

Государство компенсирует от 100 до 300 тысяч гривен на приобретение оборудования для автономного питания. На что средства: Деньги можно потратить на генераторы, солнечные панели или другое оборудование для работы лифтов, насосов и освещения.

Деньги можно потратить на генераторы, солнечные панели или другое оборудование для работы лифтов, насосов и освещения. Как подать: Заявки принимаются онлайн через "Дію" или официальный сайт программы при наличии КЭП.

Заявки принимаются онлайн через "Дію" или официальный сайт программы при наличии КЭП. Участники: Помощь доступна для ОСМД, жилищных кооперативов и управляющих (кроме оккупированных территорий и зон боев).

Речь идет о поддержке, которая должна обеспечить работу ключевых систем в домах - водоснабжения, тепла, лифтов и освещения даже во время блэкаутов. Программа реализуется в рамках подготовки страны к следующему отопительному сезону.

Кто может подать заявку

Воспользоваться программой могут объединения совладельцев многоквартирных домов, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие домами.

В то же время есть ограничения - помощь доступна только для домов в Харькове и Харьковской области, за исключением временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий.

Какую помощь оказывает государство

В рамках "СвітлоДІМ" государство компенсирует расходы на оборудование для автономного питания. Сумма поддержки составляет от 100 до 300 тысяч гривен. Конкретный размер зависит от характеристик дома - его этажности и количества подъездов.

Полученные средства можно использовать на различные типы оборудования - от генераторов до солнечных панелей, в зависимости от потребностей конкретного дома.

Как подать заявку

Подача заявки полностью переведена в онлайн-формат. Сделать это можно через "Дію" или на сайте программы.

Процедура предусматривает авторизацию, заполнение заявки и ее подписания с помощью КЭП. Отдельно нужно открыть специальный счет с целевым использованием в банке-партнере программы, в частности в "Ощадбанке" или другом учреждении.

Как программа работает в других регионах

По словам Свириденко, программа уже показала результат в столице и Киевской области. С конца января финансирование получили более 1330 многоквартирных домов на общую сумму более 335 млн гривен.