Более 30 законопроектов были поддержаны фракциями ВР для рассмотрения 21 июня, - Парубий

Спикер также пообещал сделать все, чтобы Рада смогла рассмотреть закон о валюте

Более 30 законопроектов были поддержаны фракциями Верховной рады для рассмотрения в четверг, 21 июня. Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Совещание еще не завершено... Около 30 законов рекомендуются на четверг, которые поддержаны всеми фракциями, Кабинетом министров и другими. У нас в общей сложности 2,5 тысячи законопроектов", - заявил Парубий.

Спикер подчеркнул, что Рада, в частности, должна запланировать рассмотрение законопроектов по банковскому сектору.

"Я конечно понимаю важность закона о валюте. Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли его рассмотреть. Но мы стараемся делать долгосрочное планирование. Поэтому я приглашаю в среду на совещание председателей комитетов, мы планируем это на несколько недель вперед. Я буду в первую очередь принимать во внимание те рекомендации комитетов, которые планируют эту работу ", - заявил Парубий.

Напомним, в конце мая Национальный банк Украины (НБУ) выразил надежду, что Верховная рада рассмотрит проект закона № 8152 "О валюте" во втором чтении в июне.