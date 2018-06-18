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Более 30 законопроектов были поддержаны фракциями ВР для рассмотрения 21 июня, - Парубий

НовостиПолитика    18.06.2018 - 13:21
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Спикер также пообещал сделать все, чтобы Рада смогла рассмотреть закон о валюте

Более 30 законопроектов были поддержаны фракциями Верховной рады для рассмотрения в четверг, 21 июня. Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Совещание еще не завершено... Около 30 законов рекомендуются на четверг, которые поддержаны всеми фракциями, Кабинетом министров и другими. У нас в общей сложности 2,5 тысячи законопроектов", - заявил Парубий.

Спикер подчеркнул, что Рада, в частности, должна запланировать рассмотрение законопроектов по банковскому сектору.

"Я конечно понимаю важность закона о валюте. Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли его рассмотреть. Но мы стараемся делать долгосрочное планирование. Поэтому я приглашаю в среду на совещание председателей комитетов, мы планируем это на несколько недель вперед. Я буду в первую очередь принимать во внимание те рекомендации комитетов, которые планируют эту работу ", - заявил Парубий.

Напомним, в конце мая Национальный банк Украины (НБУ) выразил надежду, что Верховная рада рассмотрит проект закона № 8152 "О валюте" во втором чтении в июне.

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Теги публикации: Андрей Парубий, законопроект, фракция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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