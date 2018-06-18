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Понад 30 законопроектів були підтримані фракціями ВР для розгляду 21 червня, - Парубій

НовиниПолітика    18.06.2018 - 13:21
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Спікер також пообіцяв докласти зусиль, аби Рада змогла розглянути закон про валюту

Понад 30 законопроектів були підтримані фракціями Верховної ради для розгляду у четвер, 21 червня. Про це під час погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нарада ще не завершена… Близько 30 законів рекомендуються на четвер, які підтримані всіма фракціями, Кабінетом міністрів та іншими. У нас у цілому 2,5 тисячі законопроектів", - заявив Парубій.

Спікер наголосив, що Рада, зокрема, має запланувати розгляд законопроектів стосовно банківського сектору.

"Я звичайно розумію важливість закону про валюту. Я зроблю все можливе, щоб ми змогли його розглянути. Але ми намагаємось робити довгострокове планування. Тому я запрошую у середу на нараду голів комітетів, ми плануємо це на кілька тижнів наперед. Я буду в першу чергу брати до уваги ті рекомендації комітетів, які планують цю роботу", - заявив Парубій.

Нагадаємо, у кінці травня Національний банк (НБУ) висловив сподівання, що Верховна рада розгляне проект закону № 8152 "Про валюту" у другому читанні протягом червня.

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Теги публікації: Андрій Парубій, законопроект, фракция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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