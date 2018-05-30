НБУ рассчитывает на рассмотрение Радой закона "О валюте" в течение ближайшего месяца

принятие законопроекта ожидают на следующей сессии парламента

Национальный банк (НБУ) надеется, что Верховная Рада рассмотрит проект закона "О валюте" № 8152 во втором чтении в течение следующего месяца. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По словам зампредседателя Нацбанка Олега Чурия, принятие закона "О валюте" позволит заметно ускорить проведение валютной либерализации - ряд ограничений, предусмотренных действующим законодательством, НБУ сможет снять сразу после его вступления в силу. Например, требование получения индивидуальных лицензий для инвестирования за рубеж.

В Национальном банке считают, что при подготовке законопроекта "О валюте" ко второму чтению народным депутатам стоит учесть положительные моменты, которые содержатся в альтернативном законопроекте, и в то же время крайне важно сохранить для Национального банка достаточные полномочия и инструменты для предотвращения кризисов независимо от их природы и масштаба.

"Иначе принятие закона не будет иметь смысла - без возможности обеспечить финансовую стабильность у НБУ будут связаны руки и в части масштабной и быстрой валютной либерализации", - сказал Чурий.

Напомним, по мнению народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Михаил Довбенко, президентский законопроект о валюте примут во втором чтении до конца этой сессии.