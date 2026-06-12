30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії

В Україні є ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям до 30 тисяч у тилу та 300 тисяч на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За словами глави держави, напередодні відбулися наради за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, міністра оборони України Михайла Федорова, міністра фінансів Сергія Марченка, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.
"Погоджено шлях - збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії", - заявив Зеленський.
Президент повідомив, що держава готова збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.
"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат", - сказав він.
Також планується запровадження нових контрактів для військовослужбовців піхоти.
"Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", - наголосив президент.
За його словами, контракти передбачатимуть чіткі строки служби - 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані умови та відстрочки після завершення служби.
Окремо планують збільшити виплати бойовим командирам.
"Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії", - зазначив Зеленський.
Президент уточнив, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати мають почати виплачувати вже у червні.
Також глава держави повідомив про рішення розширити можливості для залучення іноземних добровольців до української армії.
"Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - заявив він.
Крім того, влада планує спростити процедуру переведення військовослужбовців між підрозділами та створити більше можливостей для кар'єрного зростання в армії.
"Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, ще на початку травня Володимир Зеленський повідомив про підготовку масштабної реформи української армії.
Згодом перші деталі розкрив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Серед змін - підвищення мінімальної зарплати у війську, нові контракти та механізм звільнення зі служби.
Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Міноборони готує поетапну реформу ТЦК та СП. Однак перед її запуском планують провести реформу оплати праці військовослужбовців.