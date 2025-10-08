До 30 "Шахедів" на місто: Кривий ріг під масованою атакою дронів, лунають вибухи

Кривий Ріг Дніпропетровської області масовано атакують "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.
Олександр Вілкул повідомляв, що 30 ударнів дронів типу "Шахед" були на підльоті до міста.
"Підліт – 10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьки", - писав він у своєму Telegram-каналі.
Про декілька груп БпЛА у напрямку міста повідомляли також в Повітряних силах ЗСУ.
Пізніше моніторингтові пабліки та телеканал "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів інформував про вибухи, які чутно в місті.
Масована атака на Кривий Ріг була 7 вересня. Тоді у місті лунали вибухи через атаку "Шахедів" і ракет.
Видання "Перший Криворізький" писало, що після атаки балістичними ракетами у Кривому Розі спостерігались перебої зі світлом.
Раніше РБК-Україна писало про те, що у Кривому Розі змінили час комендантської години: від 22 версеня вона діє з опівночі до 5 години ранку.
До цього (починаючи з 13 грудня 2022 року) комендантська година у Кривому Розі починалась о 23:00 і тривала до 05:00.