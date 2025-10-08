До 30 "Шахедов" на город: Кривой рог под массированной атакой дронов, раздаются взрывы

Атака на Кривой Рог

Массированная атака на Кривой Рог была 7 сентября. Тогда в городе раздавались взрывы из-за атаки "Шахедов" и ракет.

Издание "Первый Криворожский" писало, что после атаки баллистическими ракетами в Кривом Роге наблюдались перебои со светом.

В Кривом Роге изменили время комендантского часа

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге изменили время комендантского часа: с 22 версеня он действует с полуночи до 5 часов утра.

До этого (начиная с 13 декабря 2022 года) комендантский час в Кривом Роге начинался в 23:00 и длился до 05:00.