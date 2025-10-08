RU

До 30 "Шахедов" на город: Кривой рог под массированной атакой дронов, раздаются взрывы

Фото: люди в бомбоубежище во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Кривой Рог Днепропетровской области массированно атакуют "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

Александр Вилкул сообщал, что 30 ударных дронов типа "Шахед" были на подлете к городу.

"Подлет - 10 минут. Берегите себя и своих близких", - писал он в своем Telegram-канале.

О нескольких группах БпЛА в направлении города сообщали также в Воздушных силах ВСУ.

Позже мониторинговые паблики и телеканал "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов информировал о взрывах, которые слышно в городе.

 

Атака на Кривой Рог

Массированная атака на Кривой Рог была 7 сентября. Тогда в городе раздавались взрывы из-за атаки "Шахедов" и ракет.

Издание "Первый Криворожский" писало, что после атаки баллистическими ракетами в Кривом Роге наблюдались перебои со светом.

В Кривом Роге изменили время комендантского часа

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге изменили время комендантского часа: с 22 версеня он действует с полуночи до 5 часов утра.

До этого (начиная с 13 декабря 2022 года) комендантский час в Кривом Роге начинался в 23:00 и длился до 05:00.

