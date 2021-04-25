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Почти 30 человек погибли при пожаре в COVID-больнице в Багдаде

Автор: Даша Харченко

В столице Багдада Ираке произошел пожар в больнице для пациентов с коронавирусом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Еще 46 человек пострадали.

По данным агентства, причиной пожара в больнице Ибн аль-Хатыб стал взрыв баллона с кислородом.

Как передает агентство INA, глава подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что пожар вспыхнул на этаже, где находилось отделение реанимации. Удалось спасти 90 человек из 120 находившихся в больнице.


Отметим, ранее стало известно о пожаре на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской центральной районной больницы. Из больницы эвакуировали 37 человек.

РБК-Украина писало, что в Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. В результате инцидента пострадали 20 человек.

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