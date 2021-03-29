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На заводе в Индонезии произошел мощный взрыв: пострадали 20 человек

Новина українською → Индонезия, Понедельник 29 марта 2021 06:42
На заводе в Индонезии произошел мощный взрыв: пострадали 20 человек Фото: пожар (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. В результате инцидента пострадали 20 человек.

Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на и.о секретаря управления по чрезвычайным ситуациям района Индрамайу Кая Регенси.

Так, у пятерых человек серьезные ожоги, еще 15 получили легкие ранения. Больше всего пострадали жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия.

Взрыв, а затем пожар на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява произошел 29 марта. В настоящее время пожар потушен. Из соседних домов были эвакуированы более 700 человек.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, 28 марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.

Также недавно на военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек. Еще около 500 человек получили ранения.

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