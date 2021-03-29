На заводе в Индонезии произошел мощный взрыв: пострадали 20 человек

В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. В результате инцидента пострадали 20 человек.

Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на и.о секретаря управления по чрезвычайным ситуациям района Индрамайу Кая Регенси.

Так, у пятерых человек серьезные ожоги, еще 15 получили легкие ранения. Больше всего пострадали жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия.



Взрыв, а затем пожар на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява произошел 29 марта. В настоящее время пожар потушен. Из соседних домов были эвакуированы более 700 человек.

Причины произошедшего пока неизвестны.



Напомним, 28 марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.

Также недавно на военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек. Еще около 500 человек получили ранения.