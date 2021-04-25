RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Майже 30 людей загинули під час пожежі в COVID-лікарні в Багдаді

Автор: Даша Харченко

У столиці Багдада Іраку сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом. В результаті інциденту загинули щонайменше 27 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Ще 46 людей постраждали.

За даними агентства, причиною пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб став вибух балона з киснем.

Як передає агентство INA, глава підрозділу цивільної оборони Іраку заявив, що пожежа спалахнула на поверсі, де знаходилося відділення реанімації. Вдалося врятувати 90 осіб з 120, які перебували в лікарні.

Зазначимо, раніше стало відомо про пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі і однієї кімнати старого корпусу Долинської центральної районної лікарні. З лікарні евакуювали 37 осіб.

РБК-Україна писало, що в Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina стався потужний вибух, після якого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали 20 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежаБагдадІрак