Майже 30 людей загинули під час пожежі в COVID-лікарні в Багдаді

У столиці Багдада Іраку сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом. В результаті інциденту загинули щонайменше 27 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Ще 46 людей постраждали. За даними агентства, причиною пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб став вибух балона з киснем. Як передає агентство INA , глава підрозділу цивільної оборони Іраку заявив, що пожежа спалахнула на поверсі, де знаходилося відділення реанімації. Вдалося врятувати 90 осіб з 120, які перебували в лікарні.

Зазначимо, раніше стало відомо про пожежу на покрівлі двоповерхової будівлі і однієї кімнати старого корпусу Долинської центральної районної лікарні. З лікарні евакуювали 37 осіб.

РБК-Україна писало, що в Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina стався потужний вибух, після якого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали 20 осіб.