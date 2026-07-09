До 3 млн гривень на рік: бізнесу з прифронтових територій спростили отримання компенсацій

В Україні спростили процедуру отримання компенсацій за пошкоджене та знищене майно для підприємств на прифронтових територіях. Тепер достатньо однієї заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Одна заява замість очікування реєстру

Ключова зміна для прифронтового бізнесу - можливість подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна.

Раніше для того, щоб оформити компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі, підприємству доводилося чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Тепер цього робити не потрібно.

Нові терміни для страхових премій

Термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми збільшено. Дедлайн - 1 серпня 2026 року, і це стосується тих, хто вже застрахував майно у цьому році, але поки не приєднався до програми компенсацій.

За словами Свириденко, спрощено також вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації.

"Компенсація сягає 3 млн грн на рік", - зазначила прем'єр.

Скільки заяв уже подано

За даними Свириденко, від початку 2026 року за напрямом компенсацій за пошкоджене майно урядом уже погоджено 139 заяв від прифронтових підприємств.

Загальна сума ймовірної компенсації - 2,67 млрд гривень.

За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі.

"Підприємці на прифронтових територіях заслуговують особливої уваги і підтримки. Вони не лише тримають економіку цих регіонів, а й створюють простір для звичного життя та праці сотень тисяч українців, які опинились у близькості до ворога", - заявила Свириденко