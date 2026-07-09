До 3 млн гривен в год: бизнесу с прифронтовых территорий упростили получение компенсаций
В Украине упростили процедуру получения компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество предприятий на прифронтовых территориях. Теперь достаточно одного заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
Одно заявление вместо ожидания реестра
Ключевое изменение для прифронтового бизнеса – возможность подать одно заявление по всему пострадавшему или уничтоженному имуществу.
Ранее для того, чтобы оформить компенсацию за производственное оборудование и инженерные сети, предприятию приходилось ждать внесения информации в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий. Теперь этого делать не нужно.
Новые сроки для страховых премий
Срок подачи заявок на компенсацию страховых премий для участников программы увеличен. Дедлайн – 1 августа 2026 года, и это касается тех, кто уже застраховал имущество в этом году, но пока не присоединился к программе компенсаций.
По словам Свириденко, упрощены также требования к застрахованному имуществу и уточнен порядок расчета компенсации.
"Компенсация составляет 3 млн грн в год", - отметила премьер.
Сколько заявлений уже подано
По данным Свириденко, с начала 2026 г. по направлению компенсаций за поврежденное имущество правительством уже согласовано 139 заявлений от прифронтовых предприятий.
Общая сумма вероятной компенсации – 2,67 млрд гривен.
По направлению компенсации страховой премии бизнес подал 63 заявления на участие в программе.
"Предприниматели на прифронтовых территориях заслуживают особого внимания и поддержки. Они не только держат экономику этих регионов, но и создают простор для привычной жизни и труда сотен тысяч украинцев, оказавшихся в близости к врагу", - заявила Свириденко
Напомним, программа компенсаций за военные риски для бизнеса стартовала 1 января 2026 года. За ее реализацию отвечает ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА).
В марте 2026 года правительство существенно расширило условия программы – предельная сумма компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах выросла с 10 млн до 30 млн грн, а норма об уменьшении выплаты на сумму ранее полученных грантов была отменена.