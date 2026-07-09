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До 3 млн гривен в год: бизнесу с прифронтовых территорий упростили получение компенсаций

18:15 09.07.2026 Чт
2 мин
Бизнесу дали четкий дедлайн – подача до 1 августа
aimg Валерия Абабина
До 3 млн гривен в год: бизнесу с прифронтовых территорий упростили получение компенсаций Фото: Бизнесу упростили получение компенсаций (Getty Images)
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В Украине упростили процедуру получения компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество предприятий на прифронтовых территориях. Теперь достаточно одного заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Одно заявление вместо ожидания реестра

Ключевое изменение для прифронтового бизнеса – возможность подать одно заявление по всему пострадавшему или уничтоженному имуществу.

Ранее для того, чтобы оформить компенсацию за производственное оборудование и инженерные сети, предприятию приходилось ждать внесения информации в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий. Теперь этого делать не нужно.

Новые сроки для страховых премий

Срок подачи заявок на компенсацию страховых премий для участников программы увеличен. Дедлайн – 1 августа 2026 года, и это касается тех, кто уже застраховал имущество в этом году, но пока не присоединился к программе компенсаций.

По словам Свириденко, упрощены также требования к застрахованному имуществу и уточнен порядок расчета компенсации.

"Компенсация составляет 3 млн грн в год", - отметила премьер.

Сколько заявлений уже подано

По данным Свириденко, с начала 2026 г. по направлению компенсаций за поврежденное имущество правительством уже согласовано 139 заявлений от прифронтовых предприятий.

Общая сумма вероятной компенсации – 2,67 млрд гривен.

По направлению компенсации страховой премии бизнес подал 63 заявления на участие в программе.

"Предприниматели на прифронтовых территориях заслуживают особого внимания и поддержки. Они не только держат экономику этих регионов, но и создают простор для привычной жизни и труда сотен тысяч украинцев, оказавшихся в близости к врагу", - заявила Свириденко

Напомним, программа компенсаций за военные риски для бизнеса стартовала 1 января 2026 года. За ее реализацию отвечает ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА).

В марте 2026 года правительство существенно расширило условия программы – предельная сумма компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах выросла с 10 млн до 30 млн грн, а норма об уменьшении выплаты на сумму ранее полученных грантов была отменена.

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