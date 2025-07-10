3 кежуал-образи Тараса Цимбалюка, які легко повторити: стильно, зручно і без зусиль (фото)

Чорна футболка з принтом і потерті шорти

На фото з мамою актор продемонстрував ідеальний образ для прогулянок та відпочинку. Він обрав чорну футболку з ностальгічним принтом, гуртом Backstreet Boys, та світлі джинсові шорти з "рваним" низом.

Образ вийшов універсальним: він комфортний, цікавий, брутальний та водночас легкий. Чудово підходить для поїздки за місто, зустрічі з друзями або прогулянки в парку.

Біле взуття та високі шкарпетки додають спортивного акценту, а кепка - захищає від сонця і створює додатковий акцент.

Що носить Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

М'ятна сорочка та чорні шорти

Сорочка спокійного м'ятного кольору поверх чорної футболки та шорти. Такий варіант легко уявити в офісі без дрескоду, на літньому побаченні або прогулянці.



Коли хочеться мати стильний, але не надто офіційний вигляд, така комбінація зіграє на руку. Колірна гама освіжає та додає тепла. Сам образ можна легко комбінуватися з різним спортивним взуттям та аксесуарами.

Образ Цимбалюка, який варто повторити (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Рожева футболка та спортивні шорти

Найлегший та найяскравіший образ, у якому поєднуються рожева футболка оверсайз з принтом і прості сірі спортивні шорти. Вдале поєднання для ранкового виходу чи вечірньої прогулянки у спеку.

Головна фішка - в кольорі: ніжно-рожевий на чоловікові виглядає не менш упевнено, ніж класичні темні відтінки. Такий образ доводить, що стиль - це не про суворість, а відчуття себе та сміливі експерименти.

Що носити чоловікам влітку (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Секрети стилю Тараса Цимбалюка

Актор своїми образами демонструє: щоб мати класний вигляд, не потрібно купувати дизайнерські речі чи гнатися за модою. Потрібно відчувати, що тобі пасує, а також не боятися проявляти себе.

Він обирає прості речі, але точно знає, як поєднати їх так, щоб виглядати легко і переконливо. Увага до деталей, кольору, текстур - саме це робить стиль Цимбалюка живим та своїм. Такі речі точно є у кожній шафі.