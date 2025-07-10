3 кэжуал-образа Тараса Цымбалюка, которые легко повторить: стильно, удобно и без усилий (фото)

Черная футболка с принтом и потертые шорты

На фото с мамой актер продемонстрировал идеальный образ для прогулок и отдыха. Он выбрал черную футболку с ностальгическим принтом, группой Backstreet Boys, и светлые джинсовые шорты с "рваным" низом.

Образ получился универсальным: он комфортный, интересный, брутальный и одновременно легкий. Прекрасно подходит для поездки за город, встречи с друзьями или прогулки в парке.

Белая обувь и высокие носки добавляют спортивного акцента, а кепка - защищает от солнца и создает дополнительный акцент.

Что носит Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Мятная рубашка и черные шорты

Рубашка спокойного мятного цвета поверх черной футболки и шорты. Такой вариант легко представить в офисе без дресс-кода, на летнем свидании или прогулке.



Когда хочется выглядеть стильно, но не слишком официально, такая комбинация сыграет на руку. Цветовая гамма освежает и добавляет тепла. Сам образ можно легко комбинироваться с различной спортивной обувью и аксессуарами.

Образ Цымбалюка, который стоит повторить (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Розовая футболка и спортивные шорты

Самый легкий и яркий образ, в котором сочетаются розовая футболка оверсайз с принтом и простые серые спортивные шорты. Удачное сочетание для утреннего выхода или вечерней прогулки в жару.

Главная фишка - в цвете: нежно-розовый на мужчине выглядит не менее уверенно, чем классические темные оттенки. Такой образ доказывает, что стиль - это не про строгость, а ощущение себя и смелые эксперименты.

Что носить мужчинам летом (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Секреты стиля Тараса Цымбалюка

Актер своими образами демонстрирует: чтобы выглядеть классно, не нужно покупать дизайнерские вещи или гнаться за модой. Нужно чувствовать, что тебе идет, а также не бояться проявлять себя.

Он выбирает простые вещи, но точно знает, как совместить их так, чтобы выглядеть легко и убедительно. Внимание к деталям, цвету, текстурам - именно это делает стиль Цимбалюка живым и своим. Такие вещи точно есть в каждом шкафу.