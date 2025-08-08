3 години боротьби: Стародубцева програла француженці в першому матчі WTA 1000 у Цинцинаті

WTA 1000, Цинциннаті, 1/64 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) - Леолія Жанжан (Франція) 1:2 (5:7, 6:1, 4:6)

Українка не змогла пройти перший раунд турніру в Цинциннаті

У матчі проти 95-ї ракетки світу, француженки Леолі ї Жанжан, українка зазнала поразки з рахунком 1:2 за сетами.

Матч у Цинциннаті розпочався з обміну брейками, після чого Стародубцева вийшла вперед - 4:1. Проте Жанжан змогла зробити ривок, вигравши чотири гейми поспіль і закривши перший сет із рахунком 7:5.

Другу партію українка провела значно впевненіше, дозволивши суперниці взяти лише один гейм і взявши шість, серед яких два на подачі француженки, що зрівняло рахунок у матчі.

Третій сет розпочався для Юлії обнадійливо - ривок у три гейми із трьома брейками на користь Стародубцевої.

Однак французька тенісистка швидко відігралася, вигравши наступні чотири гейми, а згодом оформила ще один брейк, довівши сет до 6:4 і здобувши перемогу.

Тривалість поєдинку склала понад три години. За цей час Стародубцева реалізувала шість із шістнадцяти брейкпойнтів, однак припустилася шести подвійних помилок.

Для обох тенісисток це була друга очна зустріч. Раніше вони грали у лютому 2025 року у кваліфікації турніру WTA 500 в Меріді, де також сильнішою виявилася французька спортсменка, здобувши перемогу в двох сетах.