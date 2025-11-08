До 3 черг без світла: "Укренерго" розповіло про відключення на сьогодні

В Україні через нічну масовану атаку на енергетичні об’єкти запроваджено аварійні відключення електроенергії. У деяких регіонах вони триватимуть до трьох черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Укренерго" зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Водночас повідомляється, що у частині регіонів - продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - додали в компанії.
Варто зазначити, що ДТЕК оновив графіки відключення світла для Одеської області.
У Сумській області графіки на сьогодні виглядають наступним чином:
"Шановні споживачі електроенергії, НЕК "Укренерго" внесло зміни щодо застосування графіків погодинних відключень на 8 листопада - з 11:00 до 00:00 - в обсязі 4 черг", - зазначили в "Сумиобленерго".
Цієї ночі Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі країни.
Внаслідок цього у кількох областях були введені аварійні відключення електроенергії, що спричинило перебої в роботі критично важливих об’єктів.
Все, що відомо на цей момент про наслідки комбінованої атаки ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Особливо постраждав Кременчук, який залишився без електропостачання через масовану атаку Росії.
Крім того, через удари по інфраструктурі поїзди "Укрзалізниці" були змушені продовжити рух із затримками. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі.