До 3 очередей без света: "Укрэнерго" рассказало об отключениях на сегодня

"Укрэнерго" отмечает, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время сообщается, что в части регионов - продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до 3 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - добавили в компании.

Стоит отметить, что ДТЭК обновил графики отключения света для Одесской области.

В Сумской области графики на сегодня выглядят следующим образом:

"Уважаемые потребители электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 8 ноября - с 11:00 до 00:00 - в объеме 4 очередей", - отметили в "Сумыоблэнерго".