До 3 очередей без света: "Укрэнерго" рассказало об отключениях на сегодня

Фото: в некоторых областях отключают свет до 3 очередей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине из-за ночной массированной атаки на энергетические объекты введены аварийные отключения электроэнергии. В некоторых регионах они продлятся до трех очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Укрэнерго" отмечает, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время сообщается, что в части регионов - продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до 3 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - добавили в компании.

 

Стоит отметить, что ДТЭК обновил графики отключения света для Одесской области.

В Сумской области графики на сегодня выглядят следующим образом:

"Уважаемые потребители электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 8 ноября - с 11:00 до 00:00 - в объеме 4 очередей", - отметили в "Сумыоблэнерго".

Обстрел Украины

Этой ночью Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.

Вследствие этого в нескольких областях были введены аварийные отключения электроэнергии, что повлекло перебои в работе критически важных объектов.

Все, что известно на данный момент о последствиях комбинированной атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Особенно пострадал Кременчуг, который остался без электроснабжения из-за массированной атаки России.

Кроме того, из-за ударов по инфраструктуре поезда "Укрзализныци" были вынуждены продолжить движение с задержками. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале.

