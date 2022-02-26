Ситуация по всей Украине под контролем, власти остаются на местах

Ситуация полностью под контролем по всей территории Украины. При этом атаки Вооруженных сил Российской Федерации идут по всем направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя главы ОП Михаила Подоляка.

"Главное, что хочу сказать, ситуация полностью под контролем по всей территории Украины. Атаки Вооруженных сил Российской Федерации идут по всем направлениям практическим по всем крупным городах Украины. Но, этого не было раньше, но есть сейчас - никто из руководства областей, местных органов власти не покинули своих мест. Они работают, несмотря на работу ДРГ и постоянные столкновения с войсками агрессора", - заявил он.

На третий день войны России против Украины противник пытается прорваться в Киев. В районе станции метро "Берестейская" украинские войска уничтожили российскую колонну.

Ранее сообщалось, что украинские военные отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".

Также стало известно, что в Николаеве украинские средства противовоздушной обороны отбили атаку российских военных, помешав высадке десанта противника.