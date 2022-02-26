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Понад 3 500 загиблих і майже 200 полонених: в ОП назвали втрати Росії

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Київ, Субота 26 лютого 2022 07:37
Понад 3 500 загиблих і майже 200 полонених: в ОП назвали втрати Росії Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Станом на третій день війни Росії проти України противник несе великі втрати в живій силі. Відомо про ліквідацію понад 3 500 російських військових, майже 200 осіб взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі марафону українських каналів.

"Сьогоднішня ніч показала, що ніяких шансів у Російської Федерації точно немає і не буде.... Станом на сьогоднішній ранок, маємо трохи більше 3 500 загиблих росіян і трохи менше 200 полонених", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 26 лютого ситуація повністю під контролем по всій території України.

Сьогодні українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська".

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