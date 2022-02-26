Понад 3 500 загиблих і майже 200 полонених: в ОП назвали втрати Росії

Станом на третій день війни Росії проти України противник несе великі втрати в живій силі. Відомо про ліквідацію понад 3 500 російських військових, майже 200 осіб взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі марафону українських каналів.