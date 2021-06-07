До 3,4 млн гривен: Минкульт просит Раду повысить штрафы за уничтожение памятников культуры

Министерство культуры и информационной политики просит Верховную раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памятников культуры. Они могут вырасти до 3,4 млн гривен.
"Министерство культуры и информационной политики при поддержке ОГА, городских глав исторических городов и национальных заповедников призывают Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке", - говорится в сообщении.
Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памятников культуры.
"В настоящее время в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только на собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и места его размещения... Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений", - сообщил министр.
Соответствующие изменения предлагают законопроекты №4561 и №4562. Они предусматривают уголовную и усиливают административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия.
Проекты предлагают значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры, в частности:
Закон расширяет круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение. Уменьшается количество согласований и разрешительных процедур с 25 до 6, что автоматически убирает риски злоупотреблений.
Документ предусматривает создание открытого реестра недвижимого культурного наследия.
Вводится специальная система государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия.
Отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия передадут органам местного самоуправления.
Напомним, ВР предлагают значительно ужесточить наказание за уничтожение культурного наследия. В парламенте в мае зарегистрировали соответствующие законопроекты №4561 и №4562.
Как писало РБК-Украина, застройщик в центре Киева снес историческое здание купца Уткина. Прокуратура открыла уголовное производство.
Ранее Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве. Он потребовал от правоохранителей выяснить, кто дал на это разрешение.