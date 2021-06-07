До 3,4 млн гривен: Минкульт просит Раду повысить штрафы за уничтожение памятников культуры

"Министерство культуры и информационной политики при поддержке ОГА, городских глав исторических городов и национальных заповедников призывают Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке", - говорится в сообщении.

Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памятников культуры.

"В настоящее время в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только на собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и места его размещения... Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений", - сообщил министр.

Соответствующие изменения предлагают законопроекты №4561 и №4562. Они предусматривают уголовную и усиливают административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия.

Проекты предлагают значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры, в частности:

для граждан от 850-1 700 грн до 17 тысяч - 170 тысяч грн,

для должностных лиц - от 1700-2 250 грн до 170 тысяч грн,

за повторное нарушение для физических лиц - 170 тысяч - 340 тысяч грн,

для юридических лиц - от 1700 - 170 млн грн до 20400 - 1,7 млн грн,

за невыполнение предписания - от 850 - 1700 грн до 1,7 млн грн,

за повторное нарушение для юрлиц - 40 800 - 3,4 млн грн.

Закон расширяет круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение. Уменьшается количество согласований и разрешительных процедур с 25 до 6, что автоматически убирает риски злоупотреблений.

Документ предусматривает создание открытого реестра недвижимого культурного наследия.

Вводится специальная система государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия.

Отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия передадут органам местного самоуправления.