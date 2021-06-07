До 3,4 млн гривень: Мінкульт просить Раду підвищити штрафи за знищення пам'яток культури

"Міністерство культури та інформаційної політики за підтримки ОДА, міських голів історичних міст та національних заповідників закликають Верховну раду невідкладно розглянути законопроекти щодо протидії хаотичній забудові", - сказано у повідомленні.

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що недосконалість законодавства у сфері охорони культурної спадщини призводить до руйнування і знищення унікальних історичних місць і пам'ятників культури.

"Зараз в Україні склалася така ситуація, що деякі забудовники враховують тільки на власну вигоду, нехтуючи статусом будівлі і місцем її розміщення... Зменшити кількість таких порушень можна шляхом законодавчих змін", - повідомив міністр.

Відповідні зміни пропонують законопроекти №4561 та №4562. Вони передбачають кримінальну та посилюють адміністративну відповідальність за злочини у сфері охорони культурної спадщини.

Проекти пропонують значно підвищити штрафи за руйнування і знищення пам’яток культури, зокрема:

для громадян від 850-1 700 грн до 17 тисяч - 170 тисяч грн,

для посадовців - від 1700-2 250 грн до 170 тисяч грн,

за повторне порушення для фізичних осіб - 170 тисяч - 340 тисяч грн,

для юридичних осіб - від 1700 - 170 тисяч грн до 20400 - 1,7 млн грн,

за невиконання припису - від 850 - 1700 грн до 1,7 млн грн,

за повторне порушення для юросіб - 40 800 - 3,4 млн грн.

Закон розширює коло осіб, які можуть складати протоколи за порушення. Зменшується кількість погоджень і дозвільних процедур з 25 до 6, що автоматично прибирає ризики зловживань.

Документ передбачає створення відкритого реєстру нерухомої культурної спадщини.

Вводиться спеціальна система державного контролю та нагляду у сфері охорони культурної спадщини.

Окремі повноваження у сфері охорони культурної спадщини передадуть органам місцевого самоврядування.