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До +29, але у низці областей дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 20 травня, температура повітря в Україні підніметься до +29 градусів. При цьому у низці областей очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

В Криму, вночі в Карпатах, вдень у Карпатському регіоні, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, на Прикарпатті та в Карпатах 4-9°. Вдень в західних та північних регіонах 20-25°, в центральних, східних та південних областях 24-29°. На високогір'ї Карпат та в Кримських горах 13-18°.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Київській області

В області без опадів.

Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. У Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, в Київ вже прийшло метеорологічне літо.

Зазначимо, що за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше у порівнянні з глобальним показником.

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