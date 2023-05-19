До +29, але у низці областей дощі: прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні мінлива хмарність.

В Криму, вночі в Карпатах, вдень у Карпатському регіоні, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, на Прикарпатті та в Карпатах 4-9°. Вдень в західних та північних регіонах 20-25°, в центральних, східних та південних областях 24-29°. На високогір'ї Карпат та в Кримських горах 13-18°.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Київській області

В області без опадів.

Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. У Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, в Київ вже прийшло метеорологічне літо.

Зазначимо, що за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше у порівнянні з глобальним показником.

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