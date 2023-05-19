До +29, но в ряде областей дожди: прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине переменная облачность.

В Крыму ночью в Карпатах днем в Карпатском регионе, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 11-16°, в Прикарпатье и в Карпатах 4-9°. Днем в западных и северных регионах 20-25°, в центральных, восточных и южных областях 24-29°. На высокогорье Карпат и Крымских горах 13-18°.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму днем местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области без осадков.

Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве ночью 13-15°, днем 21-23°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, в Киев уже пришло метеорологическое лето.

Отметим, что за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.

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