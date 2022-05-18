Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
Фото: потери России составляют более 28300 военных (Getty Images)
С начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли более 28 300 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 440 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 28300 (+400) человек ликвидировано
- Танки - 1251 (+16)
- Боевые бронированные машины - 3043 (+34) од,
- Артиллерийские системы - 586 (+8)
- РСЗО - 199 (+1)
- Средства ПВО - 91 (+1)
- Самолеты - 202 (+1)
- Вертолеты - 167 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5)
- Крылатые ракеты - 102 (+5)
- Корабли/катера - 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2137 (+28)
- Специальная техника - 43 (+0).
В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
Напомним, украинские разведчики получили документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1 танковой армии вооруженных сил РФ. Уже к середине марта сдались в плен около ста российских танкистов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.