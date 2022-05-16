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Разведчики подсчитали потери 1 танковой армии России в Украине: документ

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 мая 2022 13:21
Разведчики подсчитали потери 1 танковой армии России в Украине: документ Фото: ГУР подсчитало потери 1 танковой армии РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики получили документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1 танковой армии вооруженных сил РФ. Уже к середине марта сдались в плен около ста российских танкистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"По состоянию на 15 марта общие потери 1-й российской танковой армии составляли 409 человек. Украинскими военные ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов из состава 1 российской танковой армии, решили сдаться в плен.

"За это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии оккупантов", - добавляют в ГУР.

Как сообщалось, по данным украинской разведки, в России застрелился командир танкового полка. Инцидент произошел после того, как при расконсервации танков выяснились масштабы хищения военной техники.

Также ранее ГУР узнало, что в военном вторжении в Украину участвовали около 2,5 тыс. боевиков из Чечни. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев.

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