Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: втрати Росії становлять понад 28300 військових (Getty Images)
З початку повномасштабної війни в Україні російські війська втратили понад 28 300 військовослужбовців з особового складу. При цьому знищено понад 440 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано
- Танки - 1251 (+16)
- Бойові броньовані машини - 3043 (+34) од,
- Артилерійські системи - 586 (+8)
- РСЗВ - 199 (+1)
- Засоби ППО - 91 (+1)
- Літаки - 202 (+1)
- Вертольоти - 167 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5)
- Крилаті ракети - 102 (+5)
- Кораблі / катери - 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2137 (+28)
- Спеціальна техніка - 43 (+0).
У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, українські розвідники отримали документальні підтвердження втрат живої сили і техніки 1 танкової армії Збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.
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