ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії

Новость на русском →
Київ, Середа 18 травня 2022 09:50
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії Фото: втрати Росії становлять понад 28300 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни в Україні російські війська втратили понад 28 300 військовослужбовців з особового складу. При цьому знищено понад 440 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано
  • Танки - 1251 (+16)
  • Бойові броньовані машини - 3043 (+34) од,
  • Артилерійські системи - 586 (+8)
  • РСЗВ - 199 (+1)
  • Засоби ППО - 91 (+1)
  • Літаки - 202 (+1)
  • Вертольоти - 167 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5)
  • Крилаті ракети - 102 (+5)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2137 (+28)
  • Спеціальна техніка - 43 (+0).

У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, українські розвідники отримали документальні підтвердження втрат живої сили і техніки 1 танкової армії Збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України