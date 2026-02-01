До -28 вже цієї ночі: скільки днів протримаються люті морози

В Україні 2–4 лютого очікується пік сильних морозів, після чого холод поступово почне слабшати. Відчутне потепління прогнозують уже невдовзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За прогнозом синоптика, найхолоднішими днями стануть 2, 3 та 4 лютого. У цей період по всій країні утримається морозна та суха погода.
У ніч на 2 лютого температура повітря в більшості регіонів буде від -20 до -28 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -12 до -19 градусів.
На півдні країни морози будуть дещо слабшими:
Наразі над Україною домінує антициклон, тому в більшості областей опади малоймовірні.
Водночас близькість чорноморського циклону може спричинити сніг і хуртовини в Криму та Приазов’ї.
У столиці найближчої ночі температура знизиться до -25 градусів, удень 2 лютого очікується близько -15 градусів.
Опадів у Києві не прогнозують, вдень можливі сонячні прояснення.
Діденко зазначає, що 3-4 лютого морози ще збережуться, однак уже з 5–6 лютого холод почне поступово відступати, і температурні показники стануть м’якшими.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, на початку лютого в Україні очікується справжнє похолодання. У деяких регіонах можливі аномальні морози "червоного" рівня - до -30 градусів.
Також синоптик повідомила, коли в країні прогнозується пік холодів і коли морози почнуть поступово слабшати.
Окрім цього, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та оприлюднили попередній прогноз на 2026 рік. Йдеться про середні та екстремальні температурні показники, обсяги опадів і загальний характер погоди - в межах кліматичної норми або з незначним потеплінням.