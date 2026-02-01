RU

Общество Образование Деньги Изменения

До -28 уже этой ночью: сколько дней продержатся лютые морозы

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 2 февраля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине 2-4 февраля ожидается пик сильных морозов, после чего холод постепенно начнет ослабевать. Ощутимое потепление прогнозируют уже вскоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Когда ударят самые сильные морозы

По прогнозу синоптика, самыми холодными днями станут 2, 3 и 4 февраля. В этот период по всей стране сохранится морозная и сухая погода.

В ночь на 2 февраля температура воздуха в большинстве регионов будет от -20 до -28 градусов, днем столбики термометров покажут от -12 до -19 градусов.

На юге страны морозы будут несколько слабее:

  • ночью от -12 до -18 градусов;
  • днем от -2 до -10 градусов.

Осадки: где возможен снег и метели

Сейчас над Украиной доминирует антициклон, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны.

В то же время близость черноморского циклона может вызвать снег и метели в Крыму и Приазовье.

Погода в Киеве

В столице ближайшей ночью температура снизится до -25 градусов, днем 2 февраля ожидается около -15 градусов.

Осадков в Киеве не прогнозируют, днем возможны солнечные прояснения.

Когда станет теплее

Диденко отмечает, что 3-4 февраля морозы еще сохранятся, однако уже с 5-6 февраля холод начнет постепенно отступать, и температурные показатели станут более мягкими.

 

Прогнозы на февраль

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале февраля в Украине ожидается настоящее похолодание. В некоторых регионах возможны аномальные морозы "красного" уровня - до -30 градусов.

Также синоптик сообщила, когда в стране прогнозируется пик холодов и когда морозы начнут постепенно ослабевать.

Кроме этого, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и обнародовали предварительный прогноз на 2026 год. Речь идет о средних и экстремальных температурных показателях, объемах осадков и общем характере погоды - в пределах климатической нормы или с незначительным потеплением.

