28 вражеских атак и 14 часов тревоги: последствия массированного обстрела Киевщины
После первого ночного удара Киевская область подверглась еще 28 повторным вражеским атакам. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать масштабные пожары под угрозой новых обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.
По информации спасателей, с ночи воздушная тревога в регионе звучала 11 раз. В общей сложности она длилась более 14 часов.
"Для наших спасателей ликвидация последствий российских обстрелов превратилась в испытание на грани человеческих возможностей. Пожарные работают в условиях постоянного смертельного риска: то и дело они вынуждены прерывать тушение из-за угрозы повторных ударов и отходить на безопасное расстояние", - говорится в заявлении.
В то же время отмечается, что, несмотря на постоянную прицельную угрозу и 13 повторных ударов, спасатели возвращаются к работе.
Фото: ликвидация последствий вражеских ударов (ГСЧС)
В настоящее время продолжается тушение складских зданий сразу на трех локациях, которые горят в результате подлых повторных российских обстрелов.
Напомним, ночью российские войска совершили массированную атаку на логистическую инфраструктуру Киевской области. В результате удара были повреждены или уничтожены распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.
Кроме того, около полудня российский беспилотник атаковал гипермаркет в Основянском районе Харькова. В результате удара погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
Отметим, Воздушные силы ВСУ сообщили, что начиная с 07:00 россияне выпустили по Украине около 140 ударных беспилотников. Более 100 из них - реактивные.
О том, что известно о последствиях дневной атаки врага на украинские города - читайте в материале РБК-Украина.