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Постраждалі в Києві, приліт по "Епіцентру" в Харкові: що відомо про наслідки денної атаки

15:44 27.08.2026 Чт
3 хв
Дрони вдень атакували декілька міст України
aimg Тетяна Степанова
Постраждалі в Києві, приліт по "Епіцентру" в Харкові: що відомо про наслідки денної атаки Фото: Росія вдень атакувала дронами декілька міст України (ДСНС)
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Росія вдень 27 серпня атакувала дронами та артилерією низку міст України. Під ударом опинилися Київ, Харків, Нікополь та Херсон.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки денної атаки ворога на українські міста.

Головне:

  • Київ - від ранку столиюю атакують дрони, уламки впали в декількох районах, постраждали четверо людей.
  • Харків - ворог вдарив по "Епіценту" дроном "Герань-4 Сікер", є загиблий та постраждалі.
  • Нікополь - пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки та автомобілі, п'ятеро постраждалих.
  • Херсон - росіяни атакували Херсонську ТЕЦ, чотири КАБи знищили все обладнання.

Київ

Внаслідок російської атаки близько 10:10 у Голосіївському районі спалахнув автомобіль. Пожежу ліквідовано. Один чоловік отримав поранення.

У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу.

У соцмережах писали про пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Кияни публікували кадри диму, що здіймався над спорткомплексом. Пізіше з'явилася інформація, що стадіон не постраждав.

Фото: наслідки атаки РФ на Київ (ДСНС, Нацполіція)

Близько полудня Росія вдруге атакувала Київ дронами. У столиці знову пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

У Печерському районі уламки ворожого безпілотника впали у лісопарковій зоні, внаслідок чого відбулось загорання трави та дерев. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл - пошкоджені вікна закладу.

В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також - гаражного кооперативу. Без займання та постраждалих.

У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка та біля нежитлової будівлі.

Станом на 15:30 відомо про чотирьох постраждалих у Києві.

Харків

Сьогодні вдень російські загарбники атакували торговельний центр "Епіцентр" в Основ’янському районі Харкова.

За попередніми даними, російська армія застосувала безпілотник типу "Герань-4 Сікер".

Унаслідок атаки загинув чоловік. Троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення.

Будівля зазнала пошкоджень.Сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа на площі 300 кв. м.

Фото: наслідки удару по "Епіцентру"

Нікополь

Росіяни вдарили з артилерії по середмістю Нікополя. Унаслідок обстрілу пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки та автомобілі.

Серед п'яти постраждалих троє перебувають у лікарні, двоє з них - у важкому стані. Ще двом людям надали допомогу на місці.

Фото: наслідки обстрілу Нікополя (Дніпропетровська ОВА)

Херсон

Російські війська атакували Херсонську ТЕЦ "Групи Нафтогаз".

По території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ).

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

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