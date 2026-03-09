28 годин у кайданках і примусовий укол: з'явилися деталі затримання українців в Угорщині

В МЗС України назвали "неприйнятними і неадекватними" дії угорської влади. Зокрема, вони цинічно порушили низку положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції.

Зокрема, Угорщині було відомо про те, що інкасатори не були озброєні, проте їх затримував угорський Антитерористичний центр. Йдеться про бронетранспортер, а також бійців центру, які були озброєні кулеметами та гранатометами.

Грубі порушення конвенцій

Попри статус свідків у затриманих інкасаторів, вони протягом 28 годин перебували в кайданках. Крім того, весь час перевозили із зав’язаними очима.

"У громадян України було вилучено особисті речі, в тому числі мобільні телефони, і позбавлено можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідних, Посольство України в Угорщині чи роботодавця. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули", - сказано в заяві МЗС.

Ненадання медичної допомоги

Один з інкасаторів є особою з інвалідністю та потребує спецрежиму харчування і регулярного прийому ліків. Коли у нього погіршився стан здоров'я, йому надали допомогу лише після втрати свідомості.

"При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю", - повідомили у міністерстві.

Затриманих позбавили будь-якої підтримки

Правоохоронці Угорщини зробили все можливе, щоб затримані українці не отримали жодної підтримки. Крім того, на них чинився психологічний та фізичний тиск.

"В порушення всіх загальноприйнятих норм, громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою, з українцями спілкувалися російською", - йдеться у заяві МЗС.

Крім того, українці не отримали можливості скористатися адвокатським захистом - було проігноровано як прохання затриманих, так і звернення найнятого адвоката.

Попри офіційні запити Посольства України щодо допуску консула до українців та прохання самих затриманих, правоохоронці Угорщини унеможливили проведення такої зустрічі.

"Співробітники причетних угорських служб або уникали спілкування з представником дипустанови або надавали неправдиву інформацію про місце перебування громадян України", - наголосили в МЗС.

Затримання інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжували сім інкасаторів, були безпідставно затримані в Угорщині.

Автівки перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Україна.