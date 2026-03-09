RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

28 часов в наручниках и принудительный укол: появились детали задержания украинцев в Венгрии

14:49 09.03.2026 Пн
3 мин
Инкассаторы не получили никакой поддержки, к тому же на них оказывалось психологическое и физическое давление
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: задержанные инкассаторы не получили какой-либо поддержки в Венгрии (facebook.com)

Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Несмотря на их статус свидетелей, мужчин долгое время держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

Читайте также: "На воре шапка горит": в МИД высмеяли истерики Сийярто по поводу денег Ощадбанка

В МИД Украины назвали "неприемлемыми и неадекватными" действия венгерских властей. В частности, они цинично нарушили ряд положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции.

В частности, Венгрии было известно о том, что инкассаторы не были вооружены, однако их задерживал венгерский Антитеррористический центр. Речь идет о бронетранспортере, а также бойцах центра, которые были вооружены пулеметами и гранатометами.

Грубые нарушения конвенций

Несмотря на статус свидетелей у задержанных инкассаторов, они в течение 28 часов находились в наручниках. Кроме того, все время перевозили с завязанными глазами.

"У граждан Украины были изъяты личные вещи, в том числе мобильные телефоны, и лишены возможности сообщить о своем задержании и местонахождении родных, Посольство Украины в Венгрии или работодателя. Большинство личных вещей, изъятых во время задержания, не вернули", - сказано в заявлении МИД.

Неоказание медицинской помощи

Один из инкассаторов является лицом с инвалидностью и нуждается в спецрежиме питания и регулярном приеме лекарств. Когда у него ухудшилось состояние здоровья, ему оказали помощь только после потери сознания.

"При этом больному сахарным диабетом насильно вкололи препарат, после которого у гражданина резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь", - сообщили в министерстве.

Задержанных лишили какой-либо поддержки

Правоохранители Венгрии сделали все возможное, чтобы задержанные украинцы не получили никакой поддержки. Кроме того, на них оказывалось психологическое и физическое давление.

"В нарушение всех общепринятых норм, гражданам Украины не было обеспечено возможности давать показания на родном языке, с украинцами общались на русском", - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, украинцы не получили возможности воспользоваться адвокатской защитой - были проигнорированы как просьбы задержанных, так и обращение нанятого адвоката.

Несмотря на официальные запросы Посольства Украины о допуске консула к украинцам и просьбы самих задержанных, правоохранители Венгрии сделали невозможным проведение такой встречи.

"Сотрудники причастных венгерских служб или избегали общения с представителем диппредставительства или предоставляли ложную информацию о месте пребывания граждан Украины", - отметили в МИД.

Задержание инкассаторов в Венгрии

Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Машины перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще в руках венгерского режима Виктора Орбана. В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД УкраиныВенгрия