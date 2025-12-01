ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

28 бригада отримала велику партію зарядних станцій від "Української команди", - Палатний

Україна, Понеділок 01 грудня 2025 16:30
UA EN RU
28 бригада отримала велику партію зарядних станцій від "Української команди", - Палатний Фото: 28 бригада отримала велику партію зарядних станцій від "Української команди" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала десятки зарядних станцій бійцям 28 окремої мезанізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Передали велику партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями бійцям 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці стримували ворога на Миколаївщині, звільняли Херсонщину і вже три роки героїчно боронять Донбас", - написав він.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що електроенергія дуже потрібна захисникам.

"Нашим хлопцям на передовій зараз вкрай потрібна електроенергія. Щоб заряджати все й одразу, а не вибирати, що сьогодні найбільш потрібно: рація, РЕБ, БпЛА чи Starlink. Упевнений: наша підтримка допоможе їм ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя", - сказав він.

Раніше "Українська команда" передала великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, полку "Ахіллес" Сил безпілотних систем, спецпідрозділу "Артан" ГУР МО та іншим підрозділам.

Також повідомлялось, що "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети, які здатні захистити бійців від ворожих дронів, в тому числі на оптоволокні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур Палатний Збройні сили України Допомога армії
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить