28 бригада отримала велику партію зарядних станцій від "Української команди", - Палатний

"Передали велику партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями бійцям 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці стримували ворога на Миколаївщині, звільняли Херсонщину і вже три роки героїчно боронять Донбас", - написав він.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що електроенергія дуже потрібна захисникам.

"Нашим хлопцям на передовій зараз вкрай потрібна електроенергія. Щоб заряджати все й одразу, а не вибирати, що сьогодні найбільш потрібно: рація, РЕБ, БпЛА чи Starlink. Упевнений: наша підтримка допоможе їм ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя", - сказав він.