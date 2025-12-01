ua en ru
28 бригада получила большую партию зарядных станций от "Украинской команды", - Палатный

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 16:30
28 бригада получила большую партию зарядных станций от "Украинской команды", - Палатный Фото: 28 бригада получила большую партию зарядных станций от "Украинской команды" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала десятки зарядных станций бойцам 28 отдельной мезанизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали большую партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями бойцам 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята сдерживали врага на Николаевщине, освобождали Херсонщину и уже три года героически защищают Донбасс", - написал он.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что электроэнергия очень нужна защитникам.

"Нашим ребятам на передовой сейчас крайне нужна электроэнергия. Чтобы заряжать все и сразу, а не выбирать, что сегодня наиболее нужно: рация, РЭБ, БпЛА или Starlink. Уверен: наша поддержка поможет им еще лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизни", - сказал он.

Ранее "Украинская команда" передала крупные партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, полку "Ахиллес" Сил беспилотных систем, спецподразделению "Артан" ГУР МО и другим подразделениям.

Также сообщалось, что "Украинская команда" проводит большой сбор на ситкометы, которые способны защитить бойцов от вражеских дронов, в том числе на оптоволокне.

