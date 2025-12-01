28 бригада получила большую партию зарядных станций от "Украинской команды", - Палатный

"Передали большую партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями бойцам 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята сдерживали врага на Николаевщине, освобождали Херсонщину и уже три года героически защищают Донбасс", - написал он.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что электроэнергия очень нужна защитникам.

"Нашим ребятам на передовой сейчас крайне нужна электроэнергия. Чтобы заряжать все и сразу, а не выбирать, что сегодня наиболее нужно: рация, РЭБ, БпЛА или Starlink. Уверен: наша поддержка поможет им еще лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизни", - сказал он.