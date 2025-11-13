Спецпідрозділ "Артан" отримав партію потужних зарядних станцій від "Української команди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Українська команда" передала велику партію зарядних станцій бійцям спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки. Сьогодні вони проводять високоризиковані операції на найгарячіших ділянках фронту та в глибокому тилу ворога", - йдеться у повідомленні.

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив на перевагах зарядних станцій у порівнянні з генераторами.

"Автономні зарядні станції, на відміну від генераторів, працюють безшумно. Так само безшумно, як і наші розвідники. Упевнений: ці зарядні станції підвищать ефективність підрозділу та допоможуть краще виконувати поставлені завдання", - сказав Артур Палатний.