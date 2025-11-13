ua en ru
Спецпідрозділ "Артан" отримав партію потужних зарядних станцій від "Української команди"

Україна, Четвер 13 листопада 2025 17:24
Спецпідрозділ "Артан" отримав партію потужних зарядних станцій від "Української команди" Фото: "Українська команда" передала спецпідрозділу "Артан" партію зарядних станцій (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Волонтери "Української команди" передали бійцям спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки автономні зарядні станції, щоб забезпечити безперебійне живлення їхньої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Українська команда" передала велику партію зарядних станцій бійцям спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки. Сьогодні вони проводять високоризиковані операції на найгарячіших ділянках фронту та в глибокому тилу ворога", - йдеться у повідомленні.

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив на перевагах зарядних станцій у порівнянні з генераторами.

"Автономні зарядні станції, на відміну від генераторів, працюють безшумно. Так само безшумно, як і наші розвідники. Упевнений: ці зарядні станції підвищать ефективність підрозділу та допоможуть краще виконувати поставлені завдання", - сказав Артур Палатний.

Як повідомлялось до цього, "Українська команда" передавала великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" НГУ, полку "Ахіллес" Сил безпілотних систем та іншим військовим підрозділам.

Додамо, що раніше розвідники підрозділу "Артан" брали участь у боях за Київщину, захищали Бахмут, звільняли Харківщину, а також проводили спецоперації на Чорному морі та в окупованому Криму.

