С 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах, - Омелян

При отсутствии лицензии при коммерческой перевозке пассажиров - транспортное средство конфискуют

В четверг, 26 июля, на заседании Кабинета министров Украины (КМУ) будет принято соответствующее постановление правительства, которым с 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах. Об этом в Facebook сообщил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

Кроме этого, по итогам расширенного совещания с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки по всей Украине, было договорено:

С 21 июля начинается тотальный контроль силами Нацполиции и транспортной инспекции всех перевозчиков. В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров - транспортное средство конфискуют. Если есть лицензия, но автобус был незаконно переоборудован с грузового на пассажирский перевозчик лишается лицензии и платит 18 тысяч гривен штрафа.

Также было договорено, что с 1 августа вводится электронный кабинет перевозчика. К нему будет иметь доступ сама компания, трансинспекция и нацполиция. В электронном кабинете будет регистрироваться вся информация относительно перевозчика, его лицензий, маршрутов, штрафных баллов и тому подобное.

С 1 января 2019 года Мининфраструктуры введет gps tracker, электронный билет и тахограф или его аналог.

Также министерство готовит предложения относительно государственного содействия по обновлению парка автобусов.

Напомним, сегодня Омелян провел расширенное совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки по всей Украине. В ходе совещания министр подчеркнул, что Украина с 2019 года усиливает контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок.

По его словам, в Украине с 1 января 2019 года маршрутки, переоборудованные из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом пойдут на металлолом.

Совещание созвали в связи с тем, что сегодня, 20 июля, произошли смертельные ДТП в Житомирской и Николаевской областях.

Так, в Житомирской области авария произошла на трассе Киев - Чоп. Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев - Ровно в направлении Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. Среди пассажиров автобуса 10 человек погибли, а еще 10 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

В Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек.