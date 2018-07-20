З 27 липня буде повернуто швидкісний контроль на дорогах, - Омелян

За відсутності ліцензії при комерційному перевезенні пасажирів - транспортний засіб конфіскують

У четвер, 26 липня, на засіданні Кабінету міністрів України (КМУ) буде схвалено відповідну постанову уряду, якою з 27 липня буде повернуто швидкісний контроль на дорогах. Про це у Facebook повідомив глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян.

Крім цього, за підсумками розширеної наради з представниками автомобільної галузі і керівниками компаній, які здійснюють пасажирські перевезення по всій Україні, було домовлено:

З 21 липня починається тотальний контроль силами Нацполіції та транспортної інспекції всіх перевізників. У випадку відсутності ліцензії при комерційному перевезенні пасажирів - транспортний засіб конфіскують. Якщо є ліцензія, але автобус незаконно переобладнаний з вантажного на пасажирський - перевізник позбавляється ліцензії і сплачує 18 тисяч гривень штрафу.

Також було домовлено, що з 1 серпня вводиться електронний кабінет перевізника. До нього матиме доступ сама компанія, трансінспекція та нацполіція. У електронному кабінеті реєструватиметься вся інформація щодо перевізника, його ліцензій, маршрутів, штрафних балів тощо.

З 1 січня 2019 року Мінінфраструктури введе gps tracker, електронний квиток та тахограф або його аналог.

Також міністерство готує пропозиції щодо державного сприяння з оновлення парку автобусів.

Нагадаємо, сьогодні Омелян провів розширену нараду з представниками автомобільної галузі і керівниками компаній, які здійснюють пасажирські перевезення по всій Україні. У ході наради міністр підкреслив, що Україна з 2019 року посилює контроль на ринку автобусних пасажирських перевезень.

За його словами, в Україні з 1 січня 2019 року маршрутки, переобладнані з вантажних транспортних засобів у пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення пасажирів. Такі автобуси будуть евакуюватися на штрафні майданчики і потім йтимуть на металобрухт.

Нараду скликали у зв'язку з тим, що сьогодні, 20 липня, сталися смертельні ДТП у Житомирській та Миколаївській областях.

Так, у Житомирській області аварія сталася на трасі Київ - Чоп. Рейсовий пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Київ - Рівне в напрямку Житомира, зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом. Серед пасажирів автобуса 10 осіб загинуло, а ще 10 з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

У Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб.