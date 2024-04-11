До +27, але не скрізь. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні в березні-квітні 2024

Як відзначають синоптики, середня температура повітря в березні 2024 року склала 14,14 градусів, що на 0,1 градусів вище попереднього максимуму, встановленого в березні 2016 року. Це десятий місяць поспіль, який є найтеплішим у світі за всю історію спостережень.

Зазначимо, що у вівторок 9 квітня в Києві було зафіксовано два температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідає нормі 7 червня.

Раніше синоптики попередили, що на початку другої декади квітня очікуються кілька днів похолодання та дощі.

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