Десятий місяць поспіль рекордного тепла: кліматологи назвали причини аномалії

Середня температура приземного повітря в березні 2024 року склала 14,14 градусів, що на 0,1 градусів вище за попередній максимум, встановлений у березні 2016 року. Це десятий місяць поспіль, який є найтеплішим у світі за всю історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Місяць був на 1,68 градусів теплішим, ніж передбачувана температура в березні в середньому за 1850-1900 роки, який називається "доіндустріальний базисний період".

Середньосвітова температура за останні дванадцять місяців (квітень 2023 року - березень 2024 року) є найвищою за всю історію спостережень: на 0,70 градусів вище за середній показник за 1991-2020 роки і на 1,58 градусів вище за 1850-1900 рр.

Середня європейська температура у березні 2024 року була на 2,12 градусів вищою за середню температуру березня 1991-2020 років, що зробило цей місяць другим найтеплішим березнем за всю історію континенту, всього на 0,02 градусів холодніше, ніж у березні 2014 року. Найбільш висока температура була вищою за середню в березні 2024 року центральних і східних регіонах.

"Температура повітря була вищою за середню на більшій частині океану, хоча умови Ель-Ніньо продовжували слабшати в східній екваторіальній частині Тихого океану", - йдеться в повідомленні.

Причини рекордного тепла

Як пише The Guardian, температура тимчасово перевищує цільовий показник в 1,5 градусів від доіндустріального рівня, встановлений як мета Паризької кліматичної угоди, але ця угода не буде вважатися порушеною, якщо ця тенденція не збережеться в десятирічному масштабі.

Однак різке підвищення температури за останній рік здивувало багатьох учених та викликало побоювання щодо можливого прискорення потепління.

Діана Юрге-Ворзац, один із заступників голови Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК), зазначила, що за останні 15 років планета нагрівалася зі швидкістю 0,3 градуса в десятиліття, що майже вдвічі перевищує показник 0,18 градуса за десятиліття. . тенденція із 1970-х років. "Чи перебуває це в межах мінливості клімату чи сигналу про прискорення потепління? Мене непокоїть те, що може бути надто пізно, якщо ми просто зачекаємо та подивимося", - написала вона у Twitter.

Директор Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA Гевін Шмідт зазначив, що температурні рекорди побиваються щомісяця на 0,2 градусів. "Сумно і трохи тривожно визнавати, що жоден рік не спотворив прогнозні можливості вчених-кліматологів більше, ніж 2023", - написав він у Nature.

Шмідт перерахував кілька ймовірних причин аномалії: ефект Ель-Ніньо, зменшення охолодження частинок діоксиду сірки, опади від виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у січні 2022 року та посилення сонячної активності у наближенні до сонячного максимуму.